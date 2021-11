Lozano: “Vorrei giocare in una squadra più grande”

Fanno rumore le dichiarazioni di Hirving Lozano rilasciate dopo la partita del Messico per le qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar. L'attaccante del Napoli con le sue parole alla TV Azteca Deportes ha indispettito non poco i tifosi del Napoli. “Credo di giocare in un club molto competitivo, con compagni molto validi, sono cresciuto molto sotto quest’aspetto.

La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Mi considero un calciatore molto competitivo, con obiettivi chiari. Sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo nuovo passo. Andiamo, però, step by step, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e spero che, se dio vuole, possa accadere“. Immediate le reazioni sui social dei tifosi partenopei che si sono dimostrati indignati dalle parole del messicano che sottovaluta la squadra azzurra.