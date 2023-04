"El Chucky Lozano": il coro dei tifosi del Napoli per l'attaccante messicano | VIDEO

Tra i più scatenati dei calciatori del Napoli nella festa di questa notte a Capodichino c'era Hirving Lozano. L'attaccante messicano ha 'arringato' la folla accorsa all'aeroporto. Tra i numerosi video pubblicate nelle storie di Instagram del suo profilo ufficiale, anche una in cui si vede i supporters partenopei cantare in suo onore il coro "El Chucky Lozano", molto famoso in Messico.