SKY – Napoli su Lovato, il Milan pensa ad Ounas

Dopo Rrahmani, un altro difensore potrebbe percorrere la strada che porta da Verona a Napoli. Si tratta di Matteo Lovato, 21enne centrale dell’Hellas e della nazionale italiana Under 21. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il promettente difensore sarebbe finito nel mirino azzurro.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, c’è un’idea Ounas per il Milan. I rossoneri potrebbero pensare all’algerino in caso di addio a Castillejo, che potrebbe far ritorno in Spagna.