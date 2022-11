Maldini: "Il Napoli merita i complimenti. Con il suo percorso sta oscurando il lavoro delle altre"

"Il Napoli con il suo percorso sta oscurando il lavoro delle altre, compreso il nostro, che abbiamo appena due punti in meno di un anno fa. Si merita i complimenti". Così il responsabile dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha parlato a Sky Sport 24 da Dubai, in occasione dei Globe Soccer Awards, della lotta al vertice in Serie A.

L'ex capitano rossonero ha ricordato anche il duello scudetto del 1988 tra il Napoli di Maradona ed il Milan di Sacchi: "Erano anni bellissimi per il calcio italiano, che ricordo con molta gioia. Quello scudetto per noi fu l'inizio di 25 anni di successi".