Goleada degli azzurri sul Genoa, ma si teme per l'infortunio di Insigne

Sospetto stiramento alla coscia sinistra. Sono queste le prime notizie che filtrano a proposito di Lorenzo Insigne, infortunatosi nel corso di Napoli-Genoa, finita peraltro 6-0 per gli azzurri di Rino Gattuso. Il problema fisico capitato all'attaccante di Frattamaggiore è stata l'unica nota stonata di una bella serata di calcio per gli azzurri. Lo stop potrebbe costringere 'Il Magnifico' a saltare il big match contro la Juventus, in programma domenica sera a Torino.

Le prime notizie

La partita

Il Napoli sconfigge 6-0 il Genoa nel match della seconda giornata di Serie A disputato allo stadio San Paolo. A decidere l'incontro la doppietta di Lozano al 10' e al 65' e le reti di Zielinski al 46', Mertens al 57', Elmas al 69' e Politano al 72'. In classifica gli azzurri si mantengono a punteggio pieno con 6 punti.

Mertens allunga ancora

Con il gol segnato al Genoa, Mertens sale a 127 reti come leader nella speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli. 95 in totale le reti segnate in Serie A dal belga.

Lombalgia per Manolas

Kostas Manolas, sostituito al termine del primo tempo da Maksimovic, ha accusato una lombalgia.

Il tabellino

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas (46' Maksimovic), Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Zielinski (73' Ghoulam), Lozano (66' Politano), Mertens (66' Lobotka), Insigne (22' Elmas), Osimhen. A disp. Ospina, Contini, Rrahmani, Luperto, Mario Rui, Demme, Petagna. All. Gattuso



Genoa (3-5-2): Marchetti, Goldaniga, Masiello, Biraschi, Zappacosta, Lerager (70' Melegoni), Badelj (64' Behrami), Zajc (55' Pandev), Pellegrini (55' Ghiglione), Pjaca (70' Radovanovic), Destro. All. Maran



Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 10' Lozano, 46' Zielinski, 57' Mertens, 65' Lozano, 69' Elmas, 72' Politano

Note: ammoniti Masiello, Osimhen, Destro.