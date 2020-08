Barcellona, il tweet su Insigne di Carlo Alvino: "Gioca, e chest'è"

Carlo Alvino, popolare giornalista sportivo che nel recente passato si è più volte distinto per aver avuto in anteprima notizie dalla Ssc Napoli, ha dato un'anticipazione sul match di stasera. Lorenzo Insigne sarà del campo nonostante l'infortunio rimediato contro la Lazio.

Lorenzo gioca, scrive Alvino. Troppo importante il match di Champions per il Campitano, che farà di tutto per fare in modo che gli azzurri possano passare il turno contro i blaugrana e approdare - peraltro per la prima volta nella loro storia - ai quarti di finale di Champions League.

Lorenzo gioca!!! E chest'è! August 7, 2020

Nel frattempo ieri in un'intervista l'allenatore azzurro Gennaro Gattuso aveva spiegato che il numero 24 del Napoli avrebbe giocato se al 100 percento.