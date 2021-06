"Parlai con Giuntoli di Locatelli un paio di anni fa: poteva essere preso per pochi milioni"

Giuseppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo è intervenuto a Radio Punto Nuovo: “Nell’ottica del nostro lavoro, quando c’è la possibilità di proporre dei giocatori che possono non avere notorietà e pedigree ma che non sposano la teoria dell’immediato che può avere un grande club. Di Locatelli ne parlai con Giuntoli un paio di anni fa e poteva essere preso per pochi milioni. Se prendi un giocatore che si deve fare non prendi un calciatore che deve percepire 2-3 milioni di ingaggio. Ci sono state delle scelte che hanno portato a ritenere migliori nell’investimento Lobotka o Rog rispetto a Locatelli. Le scelte dell’area tecnica del Napoli? I risultati sono sotto gli occhi di tutti, si vede che alla proprietà sta bene così".

"Il Napoli di Sarri, se avesse avuto la fortuna di integrare la rosa con calciatori importanti, avrebbe lottato di più avrebbe potuto vincere uno scudetto. Oltre a Locatelli, ho provato ad offrire di recente Nuno Mendes dello Sporting Lisbona che ora tratta con il Manchester City", ha aggiunto Cannella.