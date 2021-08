Guľa (all. Wisla): "Spalletti molto soddisfatto di Lobotka. Sarà la sua stagione"

Adrián Gu?a è uno degli allenatori che meglio conoscono Stanislav Lobotka. Nella stagione 2011-2012 è stato proprio il tecnico slovacco a far esordire il centrocampista del Napoli in Serie A a soli 17 anni ai tempi dell'As Trencin.

Oggi Gu?a guida il Wisla Cracovia, avversaria degli azzurri in amichevole la scorsa settimana. L'allenatore, ai microfoni di Sport.sk, ha raccontato il suo incrocio con il suo pupillo e con il collega Luciano Spalletti: " Sono molto contento di aver incontrato Stan di persona dopo tanto tempo. Ho parlato anche con il suo allenatore Luciano Spalletti, che ha espresso la sua massima soddisfazione per il suo contributo. Non solo ai nostri occhi, ma anche ai suoi occhi, è un giocatore straordinario. Ho percepito la prestazione di Stan non solo contro di noi, ma l'ho visto anche giocare in preparazione contro il Bayern, per esempio. E' stato fantastico. Credo che sarà la sua stagione".