Lobotka protagonista agli Europei parla del suo futuro: "Ho parlato col Napoli"

"Il Napoli mi ha contattato e vuole che continui con loro. A Napoli mi trovo bene. La gente ha una grande mentalità e si mangia benissimo".

Stanislav Lobotka è stato tra i pochi a salvarsi nella disastrosa annata che gli azzurri si sono lasciati alle spalle, e tra i protagonisti più importanti e meno in vista della trionfale stagione precedente. Adesso, mentre si è caricato sulle spalle la Slovacchia agli Europei nel debutto vincente sul favoritissimo Belgio (è stato uomo del match), conferma quello che tutti i tifosi del Napoli volevano sentire: resterà in azzurro.

Il 29enne, che ha un contratto fino al giugno 2027, descrive la città partenopea con molto trasporto ai media slovacchi: "A Napoli - ha detto - non piove molto, non c'è neve, ma ci sono tante spiagge ed è bellissimo. Lo scudetto? Sapevo che i napoletani amassero il calcio, ma non credevo che sarei rimasto in mutande dopo la partita. Era una situazione folle. Per un momento ho pensato che mi avrebbero strappato tutti i vestiti. Fortunatamente mi hanno lasciato almeno i boxer".