"Lobotka è il giocatore di cui ha bisogno la Slovacchia. E' un creativo"

A parlare del centrocampista del Napoli, convocato per gli Europei 2021, è Ľubomír Moravčík, allenatore ed ex centrocampista della nazionale slovacca

In Slovacchia si è molto discusso negli ultimi giorni circa la decisione del ct Stefan Tarkovic di convocare Stanislav Lobotka per gli Europei nonostante in quest'ultima stagione al Napoli abbia giocato con il contagocce.

Lo stesso commissario tecnico in conferenza stampa ha spiegato le motivazioni della sua scelta: "Conosco Stanislav da tempo e so cosa può darci. E' vero che ha fatto fatica a trovare spazio a Napoli. Per me, però, è un giocatore che se sta bene può aiutare la nazionale".

Sportnet, sull'argomento, ha chiesto anche l'autorevole parere di ?ubomír Morav?ík, ex centrocampista della nazionale slovacca, che si è così espresso sul giocatore del Napoli: "Lobotka sin da quando è arrivato in nazionale mi è sempre piaciuto molto. Ha portato una ventata di novità e qualità. Lobotka è il giocatore di cui la nazionale ha bisogno. E' un calciatore difensivo creativo. Abbiamo perso qualcosa da quando non stava giocando".