Calciomercato Napoli - Anche Lobotka nel mirino di club sauditi?

Non solo Hirving Lozano. Club sauditi avrebbero messo nel mirino anche Stanislav Lobotka.

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Al Ahli e l'Al Nassr sarebbero interessati al centrocampista slovacco.

Lobotka, però, è ritenuto un elemento chiave dal Napoli e ha di recente rinnovato il suo contratto con il club azzurro, prolungandolo fino al 2027, con opzione per un'ulteriore stagione.

