CALCIOMERCATO NAPOLI - Llorente può tornare alla Juve?

Fernando Llorente è uno dei nomi in uscita dal Napoli in vista del mercato di gennaio. Per l'attaccante spagnolo solo qualche apparizione in panchina e nessuna presenza fin qui in maglia azzurra dall'inizio della stagione ufficiale.

L'ex Tottenham potrebbe in ogni caso rimanere in Italia, almeno per i prossimi 6 mesi, anche per motivi fiscali legati ai benefici del Decreto Crescita.

Per il centravanti iberico non sarebbe neanche da escludere un clamoroso ritorno alla Juventus. E' l'ipotesi rilanciata nelle ultime ore da Tuttosport.

Tanti i motivi - secondo il quotidiano sportivo piemontese - che candidano l'attaccante azzurro a possibile rinforzo 'low cost' per i bianconeri. Tra questi l'ottimo rapporto con Morata, attuale centravanti titolare, con il tecnico Andrea Pirlo, e con i senatori Buffon, Chiellini e Bonucci, oltre al fatto di conoscere molto bene l'ambiente.