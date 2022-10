Liverpool-Napoli, Spalletti: "I complimenti di Klopp? Ho piacere delle sue parole, lui è il più bravo di tutti"

"I complimenti non fanno risultati e non fanno classifica. Sappiamo bene che domani sera sarà durissima. Affrontiamo una squadra di campioni che è allenata da un tecnico grandissimo. Il Liverpool è una squadra in piena salute e non bisogna farsi ingannare dagli ultimi risultati. Io so che avremo di fronte il Liverpool di sempre e non consentirò ai miei ragazzi di risparmiare energie o di calare di intensità. Dovremo lottare pallone su pallone e tenere l'attenzione e la mentalità di sempre. Domani dobbiamo mostrare le nostre sane intenzione per uscire da questo girone con un biglietto da visita importante per il futuro. Abbiamo voglia di arrivare primi per cambia tantissimo in fase di proiezione futura. Ovviamente dovremo dimostrare di essere all'altezza di campionia ssoluti quali quelli del Liverpool e di uno stadio che ha fatto la storia. E' chiaro che all'inizio della stagione non potevamo aspettarci di arrivare primi in un Gruppo di squadre così forti e con nobiltà calcistica. Poi strada facendo abbiamo acquisito delle certezze dovute alle nostre prestazioni e a risultati di livello che ci hanno portato in cima alla classifica credo meritatamente fino a ora". Così Luciano Spalletti ha presentato Liverpool-Napoli in conferenza stampa.

Il tecnico azzurro ha risposto anche alle parole di Jurgen Klopp, che vede il Napoli come una candidata per arrivare fino in fondo in Champions League: "Ho sentito e ho piacere delle sue parole. Però a volte i complimenti possono anche essere utilizzati allo scopo di metterti più in alto per poi sentire il tonfo quando si cade. Intanto voglio dire che lui ha fatto le ultime due finali di Champions e quindi è il più bravo di tutti".

La sfida tra Salah e Kvara

Spalletti ha poi parlato anche del duello fantasia tra Salah e Kvaratskhelia: "Salah e Kvara sono due giocatori geniali, riescono a trasformare ogni palla in una azione preziosa. Hanno entrambi una grande facilità si saltare l'avversario e di controllare il pallone in velocità. Oltretutto sono due bravi ragazzi consapevoli delle loro potenzialità. Kvara è giovane e già sa fare la differenza mettendoci del suo in ogni match".

Mario Rui: "Il nostro segreto è l'unione e la disponibilità al sacrificio"

In conferenza stampa ha parlato anche Mario Rui: "Sappiamo che domani affrontiamo una grande squadra con campioni straordinari e dobbiamo farlo con la mentalità che abbiamo mostrato in questi primi mesi gara dopo gara sinora. Stiamo dando seguito al lavoro del mister iniziato nella scorsa stagione. Stiamo facendo bene e abbiamo ampi margini di crescita, tutti diamo la nostra disponibilità per migliorare e riuscire a rimanere molto competitivi. Ci stiamo impegnando al massimo e lottiamo uno per l'altro. Il nostro segreto è l'unione e la disponibilità al sacrificio. Solo continuando così potremo proseguire il nostro cammino vincente".