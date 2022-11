Napoli, sorpresa in albergo a Liverpool: arriva la visita del grande ex Rafa Benitez

Gradita sorpresa per il Napoli prima della partita di Champions League contro il Liverpool. In mattinata, infatti, il gruppo azzurro ha ricevuto la visita di un grande ex, Rafa Benitez.

Il tecnico spagnolo - come riferisce il Corriere dello Sport - si è intrattenuto per un paio d'ore nel ritiro della squadra partenopea, chiacchierando con vecchi amici e con il collega Luciano Spalletti.

Benitez, proprio nel corso di un'intervista rilasciata al CorSport nei giorni scorsi, aveva elogiato il lavoro del tecnico toscano sulla panchina azzurra: “Stanno facendo cose fantastiche, sono contento per Adl, per la gente ma principalmente per Luciano, che sta dimostrando come sia possibile vincere e giocare un calcio spettacolare”.