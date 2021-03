Lippi, il figlio: "Papà direttore tecnico del Napoli? Non gli dispiacerebbe il ruolo"

L'agente di calciatori Davide Lippi, figlio di Marcello, ex tecnico del Napoli ed ex ct della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del padre.

“Papà direttore tecnico del Napoli? E’ un ruolo che non gli dispiacerebbe. Dovesse arrivare una telefonata, valuteremmo. Ma al momento non so nulla al momento di questa possibilità e non c’è stato alcun contatto”, spiega Davide Lippi.