Lindstrom: "Ho preferito il Napoli al Liverpool. Gli azzurri sono uno dei migliori club al mondo"

"C'era il Liverpool, ma avrei avuto spazio per giocare? Sarebbe intelligente andare al Liverpool? Sono un tifoso del Liverpool, q uindi poteva anche essere un’esperienza follemente interessante. Ma se non gioco, tanto vale sedermi e guardarli in tv. Adesso ho un'età in cui devo giocare a calcio. Ecco perché penso che il Napoli sia un buon cambiamento. È uno dei migliori club del mondo e hanno detto che giocherò e che avrò molte occasioni". Così il neo acquisto del Napoli Jesper Lindstrom, nel corso di un'intervista rilasciata a Tipsbladet, ha parlato della sua scelta dopo l'addio all'Eintracht Francoforte.

L'attaccante danese ha parlato anche di quello che lo attenderà nella sua nuova esperienza in azzuro: " Non sarà possibile andare in giro per strada ed è anche per questo che la maggior parte dei giocatori vive fuori città. Non puoi andare a fare una passeggiata. Sapevo che era così, soprattutto a Napoli perché in città c'è un solo club. P robabilmente dovrò abituarmi. Penso che sia più importante per la mia famiglia quando vengono a trovarmi che io non possa semplicemente venire in città dopo l'allenamento e prendere una tazza di caffè e rilassarmi. È diverso, ma è un'esperienza divertente", ha aggiunto Lindstrom.