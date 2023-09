Dove può giocare Lindstrom nel Napoli? La spiegazione di Garcia

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lazio, Rudi Garcia ha parlato del neo-acquisto Jesper Lindstrom: "Sono contento dell'arrivo di Jesper, è un talento in più nella nostra rosa. E' arrivato perchè Lozano va via per ragioni non solo sportive. A me sportivamente il giocatore piaceva, ma economicamente non era possibile tenerlo. Quindi abbiamo cercato un giocatore forte, di prospettiva, di futuro per la nostra rosa. Lindstrom ha fatto una stagione importante a Francoforte, è un nazionale, un giocatore che ha tanta qualità. Dico, però, che non è che perchè arrivano nuovi giocatori, dimentico quelli che sono già in rosa. L'allenatore mostra fiducia a chi è qua. Jesper, quindi, non partirà dal primo minuto. Sarà in panchina, vediamo poi se ci sarà per lui l'opportunità di far vedere quello che sa fare. Sappiamo che dopo la sosta per le nazionali avremo 7 partite di fila in poco tempo. Ognuno avrà lo spazio per far vedere le sue qualità, Jesper in primis".

Il tecnico francese ha parlato anche della posizione in campo che il danese potrebbe ricoprire in azzurro: "La sua collocazione tattica? Per me può giocare in tutti i ruoli, non solo in attacco sulle fasce. Può giocare anche in abbinamento ad un centravanti, girargli intorno. E' un giocatore veloce, che ha senso del gol. E' interessante che, come Lozano, può giocare sulle due fasce".