Europa League, a Leicester trasferta ok per i tifosi del Napoli

L'Uefa, per la prima giornata di Europa League, ha infatti deciso di consentire l'apertura del settore ospiti per le gare all'estero

I tifosi del Napoli, a Leicester, ci saranno. L'Uefa, per la prima giornata di Europa League, ha infatti deciso di consentire l'apertura del settore ospiti per le gare all'estero e nelle scorse ore il club azzurro ha ricevuto conferma dal Leicester relativamente alle procedure da osservare per la vendita dei biglietti.

Le modalità di messa in vendita dei tagliandi saranno comunicate nella giornata di domani.

Il Napoli intanto ancora attende di sapere se Koulibaly, Osimhen e Ospina potranno essere della gara: con le loro nazionali sono stati in Paesi per i quali il governo inglese prevede 10 giorni di quarantena Covid.