Lecce-Napoli, le scelte di Garcia: Osimhen parte dalla panchina, esordio dall'inizio per Lindstrom

Novità in attacco per il Napoli che affronta il Lecce al Via del Mare nell'anticipo della settima giornata di Serie A. Rudi Garcia, a tre giorni dalla sfida di Champions con il Real Madrid, lascia in panchina Victor Osimhen, oltre a lanciare dal primo minuto Lindstrom.

Questa la formazione ufficiale azzurra: (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia.