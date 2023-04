Lecce-Napoli, Spalletti punta su Raspadori | DIRETTA

Napoli in campo a Lecce per l'anticipo della 29esima giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano al Via del Mare ancora orfani di Victor Osimhen, sostituito per l'occasione da Giacomo Raspadori al centro dell'attacco. Spalletti concede una nuova chance da titolari anche ad Elmas e Lozano.

>> LA DIRETTA DEL MATCH <<

Questa la formazione ufficiale dei partenopei: (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.