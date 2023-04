Spalletti: "Ritrovata la sostanza smarrita domenica scorsa. Fiducia nel recupero di Osimhen"

"Ho ritrovato la sostanza che avevamo smarrito domenica scorsa, grazie ai calciatori che alleno. Questo è un campo difficile, il Lecce ha fatto bene con tutte le grandi, è messa benissimo in campo. La conosciamo bene questa squadra qui e non era facile vincere qui, anche considerando qualche problema fisico. Il risultato col Milan è stato ovviamente particolare per una serie di cose. Riuscire a rifare la stessa prestazione che ha contraddistinto il nostro percorso finora era fondamentale. Ci voleva anche un po' di carattere e noi l'abbiamo messo in campo". Così Luciano Spalletti ha parlato al termine di Lecce-Napoli ai microfoni di Dazn.

Il recupero di Osimhen

"Osimhen le vorrebbe giocare tutte, anche quando è in macchina vorrebbe entrare in campo, però ci sono delle situazioni che vanno valutate bene e i medici secondo me hanno attuato la soluzione corretta, perché avrebbe rischiato di rimanere parecchio fuori. Ora deve iniziare a fare un po' di attività vera, perché finora ha fatto solo un po' di corsa blanda. Le sue qualità non dipendono da me, lui ha roba in avanzo da tutte le parti. Diventerà un giocatore fortissimo. Diventa difficile senza di lui, perché ha una profondità, strappi, tutto pericoloso per gli avversari e più facile per noi. Abbiamo fiducia di recuperarlo. Raspadori stasera ha fatto un buon primo tempo, ha cucito bene il gioco coi centrocampisti".

L'infortunio di Simeone

"Simeone va valutato bene. Ha avuto un problemino dietro, bisogna capire se è muscolare o se è il ginocchio".

La forza di Di Lorenzo

"La fascia di capitano ha dato ancora più forza e responsabilità a Di Lorenzo. Bellissimo vederlo venire al campo e vederlo trasmettere a tutti come ci si comporta. Una roba che fa fortunati gli allenatori che lo hanno a disposizione. Spesso si parla di calciatori moderni e trovarlo più volte attivo nel costruire il gioco, far gol, attaccare la linea difensiva. Un ragazzo splendido che merita tutto il meglio del mondo".