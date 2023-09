Garcia: "Non serve essere euforici ora, ma bisogna essere misurati. Siamo solo all'inizio del campionato"

"Abbiamo iniziato molto bene il campionato con due vittorie, poi c'è stato un secondo tempo con la Lazio non fatto bene. Le partite pareggiate potevano essere vinte, come con il Bologna in primis. Noi dobbiamo solo continuare a lavorare e a giocare a pallone. Non serve essere euforici, bisogna essere misurati. Cosa che non c'è stata dopo Genova e dopo Bologna. Siamo solo all'inizio del campionato. Abbiamo fatto due vittorie di fila in campionato e ora vogliamo centrare la terza domenica prossima contro la Fiorentina. Sarà una partita difficilissima. Vedo i giocatori che si divertono e questo per me è molto importante. Sono contento anche per i nostri tifosi che stanno vedendo un Napoli che fa gol e vince. Speriamo che duri questa cosa". Così Rudi Garcia ha analizzato Lecce-Napoli nel corso della conferenza stampa post partita.

Osimhen

"La scelta di lasciare inizialmente in panchina Osimhen? I giocatori non devono pensare alla partita dopo, l'allenatore sì. Quando c'è un po' di stress per motivi extrasportivi, allora è più facile che si possa incorrere in infortuni. E a questo un allenatore deve pensarci".

Il gol su palla inattiva

"Faccio i complimenti al mio staff per il gol arrivato da palla inattiva. Avevamo lavorato molto su questo aspetto e sono molto contento. Sono anche felice che a segnare sia stato Ostigard. Ho fatto di tutto per trattenerlo qui".