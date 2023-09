Il Napoli è di nuovo travolgente: il poker in casa del Lecce miglior viatico per il Real Madrid

Ora possiamo dirlo in maniera convinta. Il Napoli è tornato in tutto il suo splendore. Gli azzurri confermano le buone prestazioni contro Bologna e Udinese, segnando altri quattro gol e battendo a domicilio il Lecce su un campo sempre ostico come il Via del Mare. Gli uomini di Garcia controllano dall'inizio alla fine il match, senza mettere mai in discussione il risultato. La sblocca subito Ostigard, poi nella ripresa dalla panchina arrivano i gol di Osimhen, Gaetano e Politano. Martedì l'attesissimo match di Champions al Maradona contro il Real Madrid.

Garcia lascia inizialmente Osimhen in panchina: esordio dal 1° minuto per Lindstrom

Le novità nell’undici iniziale azzurro riguardano soprattutto l’attacco. Garcia, a tre giorni dall’attesissimo match di Champions League contro il Real Madrid, lascia inizialmente in panchina Victor Osimhen, sostituito da Simeone. A destra c’è l’esordio di Lindstrom dal 1° minuto. L’unico confermato del tridente titolare sceso in campo mercoledì sera contro l’Udinese è Kvaratskhelia. In difesa sulla sinistra torna Olivera al posto di Mario Rui.

La sblocca Ostigard

Il Napoli parte subito bene, confermando lo stato di forma mostrato contro il Bologna e l’Udinese. Al minuto 16 gli azzurri sono già in vantaggio grazie ad Ostigard, che di testa sfrutta al meglio un calcio piazzato di Zielinski e batte Falcone, portando i partenopei sull’1-0. Per il norvegese è il primo gol in campionato. Di Lorenzo controllano il match con autorità, non rischiando praticamente nulla per tutta la prima frazione.

Osimhen entra e va subito in gol

Al rientro dagli spogliatoi, Garcia manda subito in campo Osimhen per l'ammonito Simeone. Pochi minuti e Kvaratskhelia serve il nigeriano che di testa raddoppia. Al 57' il Lecce può accorciare le distanze, ma l'arbitro Pairetto annulla il gol di Strefezza (con un Meret tutt'altro che irreprensibile nell'occasione) per fallo di mano di Krstovic. Doppio cambio in casa azzurra: fuori Kvaratskhelia e Lindstrom, dentro Raspadori e Politano.

Gaetano show nel finale: gol e rigore procurato

A sette minuti dal termine Garcia si gioca il suo ultimo cambio, con Gaetano che rileva Zielinski. Il centrocampista napoletano, al suo esordio stagionale, si scatena e in pochi minuti mette a segno un bel gol all'88' e si procura un calcio di rigore in pieno recupero, che Politano trasforma fissando il risultato sullo 0-4 finale.

Il tabellino

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (61' Dorgu); Blin (61' Gonzalez), Ramadani, Rafia (61' Oudin); Strefezza (71' Piccoli), Krstovic, Almqvist (82' Corfitzen). All. D'Aversa.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka (75' Cajuste), Zielinski (83' Gaetano); Lindstrom (58' Politano), Simeone (46' Osimhen), Kvaratskhelia (58' Raspadori). All. Garcia.

Arbitro: Pairetto di Torino

Marcatori: 16' Ostigard, 51' Osimhen, 88' Gaetano, 94' rig. Politano

Note: ammoniti Simeone, Kvaratskhelia, Gallo, Ramadani, Gonzalez.