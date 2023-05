Il Napoli deve attendere ancora per lo scudetto: la Lazio batte il Sassuolo e rinvia la festa

La festa scudetto del Napoli slitta ancora, almeno di 24 ore. Non arrivano buone notizie per gli azzurri dallo stadio Olimpico, dove la Lazio fa il suo e batte il Sassuolo per 2-0, non consegnando così indirettamente il titolo agli uomini di Spalletti.

I gol di Felipe Anderson dopo 14 minuti e di Basic in pieno recupero, dopo che i neroverdi avevano sfiorato il pareggio in chiusura di primo tempo con Frattesi, fermato dalla traversa, regalano alla squadra di Sarri tre punti preziosi nella corsa Champions dopo due sconfitte di fila.

Ora ai partenopei basterà raccogliere un punto nella sfida della Dacia Arena contro l'Udinese per laurearsi campioni d'Italia per la terza volta nella loro storia.

Grande accoglienza per gli azzurri a Udine

Grande accoglienza per il Napoli nel ritiro di Udine. Ad attendere Di Lorenzo e compagni tanti tifosi festanti che hanno voluto far sentire il proprio calore ed affetto ai calciatori. Anche nelle ore precedenti, alla partenza dall'aeroporto di Capodichino, erano presenti i supporters per salutare gli azzurri.