Napoli in cerca di punti all'Olimpico senza l'attacco titolare

Gara numero 64 tra Lazio e Napoli all'Olimpico. Gli azzurri non possono perdere punti viste le vittorie nel pomeriggio di Milan e Inter e ieri della Juventus.

Formazioni

Assenzi importanti in attacco per il Napoli: Mertens e Osimhen non saranno della partita per infortunio. Squalificato Insigne. In campo Petagna.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. All. S. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Gattuso