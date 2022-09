Lazio-Napoli, Spalletti: "Soddisfatto del mercato. A Roma mi aspetto una risposta dalla squadra" | VIDEO

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli: "Mi aspetto una risposta importante della squadra, la Lazio è un avversario forte ed aggressivo. Affrontiamo una squadra che ha il nostro valore tecnico in rosa e quindi c'è da giocarsela dimostrando di essere all'altezza e ,magari più bravi. Sarri l'ho incontrato più volte e la qualità del suo calcio è riconoscibile sempre. Loro giocheranno con un 4-3-3 rigido, noi abbiamo un 4-3-3 più elastico e che deve sapersi adattare anche alla gara. Io sono certo che questa squadra, anche se giovane, prenderà subito la forma precisa per giocare un calcio feroce e di alto livello. Dobbiamo assumerci tutti le responsabilità che derivano dall'indossare la maglia del Napoli e di avere proiettate su di noi le ambizioni dei nostri tifosi".

"Del mercato sono soddisfatto. I nuovi arrivati sono a un buon punto perchè si comincia a conoscersi col gruppo. Inizia una maggiore conoscenza del calcio che vogliamo offrire in campo. Gradualmente si stanno inserendo tutti e vedo anche in allenamento che il gioco si sviluppa rapidamente e con forza", ha aggiunto Spalletti.

Tutte le dichiarazioni di Spalletti in conferenza stampa tratte dal video pubblicato sul canale ufficiale Youtube della Ssc Napoli: