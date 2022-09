Napoli corsaro all'Olimpico: vittoria pesante degli azzurri sul campo della Lazio

Vittoria importante e pesante del Napoli che dopo i due pareggi contro Fiorentina e Lecce torna al successo battendo la Lazio all'Olimpico. Gli azzurri espugnano lo stadio capitolino per 2-1 al termine di un match dalle tante emozioni.

Partenza in salita per Di Lorenzo in compagno, in svantaggio dopo appena 4 minuti per il gol di Zaccagni. Prima Kim di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi Kvaratskhelia nella ripresa ribaltano il risultato e consegnano ai partenopei tre punti che valgono il momentaneo aggancio alla vetta della classifica occupata dal Milan, in attesa dei risultati di Roma e Atalanta.

Le scelte degli allenatori

Spalletti mette da parte gli esperimenti visti con il Lecce e si affida nuovamente agli undici titolari scesi in campo nelle prime tre partite. Sarri sceglie Luis Alberto a centrocampo. Lo spagnolo vince il ballottaggio con l'ex interista Vecino.

Infortunio per Lozano

Primo infortunio della stagione per il Napoli. Hirving Lozano, infatti, è stato costretto a lasciare il campo sul finale del primo tempo, sostituito da Politano, dopo uno scontro di gioco con il laziale Marusic. L'attaccante messicano - come riferisce il club partenopeo - ha riportato un trauma cranico.

5 - Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in cinque gol in Serie A, più di ogni altro giocatore nelle prime quattro presenze da titolare nella competizione con il Napoli dal ritorno dei partenopei nel massimo campionato (dal 2007/08). Furia.#LazioNapoli — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) September 3, 2022

Spalletti: "Nei primi minuti ansia e frenesia. Poi abbiamo aggiustato la misura"

"Abbiamo giocato partita di spessore contro avversario di spessore. Queste sono le partite in cui si vedono i watt che hai addosso e la luce che fai. I primi minuti abbiamo fatto girar male la palla perché ci si fa prender dall’ansia e dalla frenesia. Poi abbiamo aggiustato la misura e abbiamo fatto bene. Stasera i ragazzi hanno fatto molto bene, hanno trovato sempre misure a una Lazio che ha qualità nel palleggiare. E poi si è tirata fuori questa personalità che abbiamo, ma che ogni tanto siamo un po’ timidi e per pigrizia ci perdiamo in banalità. Che per il livello di calcio che vogliamo giocare non deve succedere. Ma la squadra ha fatto bene, magari qualche volta prendendo qualche ripartenza perché troppo in avanti. Ma è anche il segno di volersela giocare a viso aperto. Napoli è una piazza importante e deve avere giocate importanti. Kvaratskhelia? Quello che giocava prima al suo posto era Insigne, che palleggiava con la squadra e nella fase possesso ti rendeva la vita facile nella metà campo avversaria. Forse Kvara ha più capacità nell’uno contro uno e ha ovviamente grandi capacità tecniche. Deve fare quel miglioramento sul piano dell’esperienza, che con Insigne avevamo". Così Luciano Spalletti ha commentato il match ai microfoni di Dazn.

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (84' Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (75' Basic), Luis Alberto (53' Vecino); Felipe Anderson (84' Cancellieri), Zaccagni (53' Pedro), Immobile. All. Sarri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (92' Olivera), Anguissa, Lobotka (92' Ndombele), Zielinski (68' Elmas); Lozano (45' Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (68' Raspadori). All. Spalletti

Arbitro: Sozza di Seregno

Marcatori: 4' Zaccagni, 38' Kim, 62' Kvaratskhelia

Note: ammonito Milinkovic, Cataldi, Marusic.