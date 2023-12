Lavezzi ferito in Uruguay, il post del Napoli: "Ti aspettiamo presto"

Il Napoli ha espresso la sua vicinanza al suo ex calciatore Ezequiel Lavezzi dopo la presunta aggressione subita in Uruguay. Così su X il club azzurro: "Caro Ezequiel, innanzitutto buon Natale a te e alla tua famiglia. Ti auguriamo una pronta guarigione e ti aspettiamo presto a Napoli".

Il Pocho è stato ricoverato al Sanatorio Cantegrill in Uruguay per una frattura alla clavicola e, secondo alcuni media locali e non, anche una ferita da taglio all’addome.

Caro Ezequiel, innanzitutto buon Natale a te e alla tua famiglia. Ti auguriamo una pronta guarigione e ti aspettiamo presto a Napoli ? — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2023

Secondo il quotidiano argentino El Clarin, una volante ha raggiunto l’abitazione dell’ex calciatore a José Ignacio, resort esclusivo sulla costa uruguagia, trovando Lavezzi ferito e in cura in un’ambulanza. La diagnosi del medico intervenuto in emergenza è di frattura della scapola. Fonti sanitarie non hanno confermato la ferita da arma da taglio.

Le versioni riportate divergono su quello che potrebbe essere successo. Secondo una prima ricostruzione, il 38enne sarebbe rimasto ferito dopo una discussione in famiglia. Un vicino di casa di Lavezzi contattato da una radio locale ha rivelato invece che il Pocho si è in realtà fatto male cadendo da una scala mentre stava cercando di cambiare una lampadina.