Il 'Pocho' Lavezzi ricoverato in ospedale con ferite: le condizioni dell'ex attaccante del Napoli

Brutta disavventura per Ezequiel Lavezzi. L'ex attaccante del Napoli, infatti, è stato ricoverato in ospedale in Uruguay, a Punta del Este, con alcune ferite.

Inizialmente si erano diffuse voci contrastanti sull'episodio che avrebbe portato al ferimento del 'Pocho', tanto che si era parlato anche di una presunta lite che lo avrebbe visto coinvolto. Secondo una ricostruzione riferita in Argentina dal Clarin, alle 5 del mattino, un'auto della polizia è arrivata ad Arenas de José Ignacio, dove Lavezzi ha casa, dopo una chiamata al numero di emergenza. Lì hanno trovato l'ex azzurro gravemente ferito, con "una frattura alla scapola", secondo la polizia locale. L'ex calciatore era con la compagna e parte della sua famiglia ed è stato trasportato in ospedale a Cantegril.

La famiglia di Pocho, dal canto suo - racconta ancora il Clarin - ha contattato alcuni media per chiarire che l'ex calciatore si è infortunato a causa di un incidente domestico. Secondo quanto spiegano, sarebbe salito su una scala per cambiare una lampadina ed è caduto dall'alto, schiantandosi contro un mobile che gli ha procurato un forte colpo alla scapola, e sarebbe fuori pericolo. Inoltre hanno aggiunto che la ferita all'addome (di cui si era parlato) sarebbe solo superficiale e conseguenza dello stesso colpo. Anche TN riferisce che "da parte dei medici non è stata constata una lesione da arma bianca all'addome".

Mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dell'ex calciatore del Napoli, la polizia locale indaga per chiarire la vicenda.