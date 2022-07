Lavezzi parla del 'suo' Napoli: "E' un momento di ristrutturazione, quanto vorrei che Mertens rimanesse"

L'ex attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato anche degli azzurri: "Il mio Napoli? È ancora un punto interrogativo, la squadra sta vivendo un momento di ristrutturazione".

Il Pocho ha parlato anche di Mertens: "Quanto vorrei che rimanesse. Ha dato tantissimo al Napoli".

Lavezzi ha parlato anche della nuova avventura come commentatore di Amazon Prime Video per le partite del Napoli in Champions League: "Sono all’esordio, spero di sapermela cavare, per me sarà un’esperienza del tutto nuova. Non sarò né buono né cattivo nei giudizi, cercherò di dire la mia partendo da come vivo e sento il calcio".