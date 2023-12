Lavezzi, parla Javier Zanetti: "Bisogna aiutarlo e non lasciarlo solo"

Continuano a rincorrersi voci sulla salute di Ezequiel Lavezzi, dopo l'incidente avvenuto nei giorni scorsi in Uruguay che ha portato al ricovero in ospedale per l'ex attaccante del Napoli. Il fratello Diego ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram una foto del 'Pocho' che dorme sul divano di casa, a smentire le voci che lo volevano ricoverato in una specifica struttura in Argentina.

Sul momento difficile che sta vivendo Lavezzi è intervenuto anche il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, suo ex compagno di squadra nella nazionale argentina: “La mente è fondamentale, più importante del fisico. Oggi i giocatori hanno molti più strumenti di quelli che avevamo noi. Bisogna aiutarlo, non lasciarlo solo. Tutte le persone che stanno attraversando problemi di questa portata sicuramente chiedono aiuto e noi dobbiamo dare loro una mano”, ha detto 'El Pupi' nel corso di un'intervista alla trasmissione 'Socios del espectacuolo' in onda su "El Trece tv".

Sempre alla stessa emittente argentina, è intervenuto anche il legale dell'ex calciatore azzurro, Mauricio D'Alessandro, per parlare dell'incidente che ha visto vittima il 'Pocho' nei giorni scorsi in Uruguay: “Ha una casa sul mare, a José Ignacio. Quella casa è molto aperta, si affaccia su una duna. Molte volte ci sono persone che irrompono in casa e lui vive un po' spaventato, paranoico, per così dire, con l'insicurezza", ha esordito l'avvocato parlando alla trasmissione 'Poco Correctos'.

"È una casa incustodita, e tutti sanno che Lavezzi vive lì, e gli dicevano 'stai attento, non hai sicurezza, possono venire da te', aveva una psicosi per questo. A quanto pare, nelle prime ore del mattino, ha iniziato a urlare e a dire che c'erano persone in casa. Il fratello è uscito, hanno iniziato a cercare ovunque, e lui ha preso un paio di forbici, non era nemmeno un coltello, e sono andati a cercare le persone che presumibilmente erano in casa. Cominciano a cercare e non trovano nessuno. Comincia a gridare che c'è gente ed è lì che avverte un picco di stress o qualcosa che lo fa impazzire, e il fratello lo abbraccia e lo butta a terra. Quando è caduto soffriva molto ed è stato necessario portarlo in ospedale al Cantegrill. Le ferite provengono da quella forbice, ma non è perché hanno affrontato qualcuno", ha aggiunto il legale.