Lavezzi sempre meglio: sorridente in una foto col figlio Tomas

Sta meglio Ezequiel Lavezzi. Il Pocho, indimenticato calciatore del Napoli che dalle scorse festività natalizie aveva molto preoccupato i suoi fan in giro per il mondo a causa di non meglio chiariti problemi di salute, tranquillizza tutti.

In un'immagine postata su Instagram, infatti, si mostra sorridente col figlio Tomas, che gli è stato particolarmente vicino in questi mesi problematici. "Il mio grande compagno. Ti amo figlio", scrive il Pocho. E Tomas gli risponde: "Sempre! Ti amo pà".

Le parole di German Denis

Di recente su Lavezzi si era espresso il suo ex compagno di squadra in azzurro German Denis in un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. "Sono stato con lui in Argentina due settimane fa. Ha solo bisogno di recuperare e stare un po’ con la famiglia, recuperare i suoi equilibri – le parole del Tanque – Sul Pocho sono state dette tante falsità, lui è una bella persona ed è in salute: saprà rialzarsi con il suo carattere, perché è un ragazzo intelligente. Piano piano verranno fuori le sue qualità e ritornerà alla grande. La sua famiglia gli sta vicino e lui ha bisogno proprio delle persone che gli vogliono bene".