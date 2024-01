Come sta il Pocho Lavezzi? Sono tanti i tifosi del Napoli affezionati all'ex calciatore argentino, le cui condizioni di vita sembrano particolarmente turbolente nelle ultime settimane.

Ieri suo figlio Tomas, con un post sui social, aveva smentito categoricamente le voci che volevano l'ex Napoli, Psg e nazionale Argentina finito in overdose.

Il ricovero in clinica

Oggi il Clarin sulle sue pagine online fa un po' di chiarezza. Ezequiel Lavezzi si trova ricoverato da ieri in una clinica, la Dharma, per la cura delle dipendenze e della salute mentale nel quartiere di Boedo, della quale sono già stati 'ospiti' personaggi e star della musica e del mondo dello spettacolo argentino. In precedenza l'ex calciatore si era sottoposto a una serie di controlli approfonditi in un'altra struttura nella zona di Belgrano.

Come spiega il Clarin, Lavezzi si trova in una clinica dotata di palestra, sala per il tennis tavolo e un ampio giardino ricco di vegetazione. Di lui, scrive il giornale online, "si occupa un gran numero di specialisti". Non è chiaro quanto tempo resterà in questa struttura.

L'arrivo in Argentina

Il Pocho in Argentina era arrivato trasportato dall'Uruguay, dov'era ricoverato (a Punta del Este) da una settimana prima di Natale per una vicenda mai chiarita.

La sua ultima immagine è quella postata del figlio in cui è, sorridente e apparentemente in buone condizioni, insieme a Tomas e alla madre del ragazzo. Foto che pare sia stata scattata lo scorso 24 dicembre.