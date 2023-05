Calciomercato - Espn: Napoli, idea Lanzini a parametro zero

Manuel Lanzini, dopo ben 8 anni in Premier League, lascerà in estate il West Ham a parametro zero. Il centrocampista offensivo argentino, 30 anni, sarà una delle occasioni del prossimo mercato.

Secondo Espn, il Napoli e l'Aston Villa starebbero pensando a lui e avrebbero cominciato ad avere contatti con i suoi rappresentanti. Ma in Argentina sognano un ritorno del fantasista sudamericano al River Plate.

Lanzini in questa stagione ha collezionato solamente 9 presenze ed 1 gol nel campionato inglese, così come 9 sono state le apparizioni in Conference League dopo il suo West Ham è arrivato in finale.