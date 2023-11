"La Georgia di Kvara" dal 15 dicembre in Italia: il libro avrà la prefazione di Diego Maradona Jr

"La Georgia di Kvara" è il titolo della versione italiana del libro dello scrittore Giorgi Kekelidze dedicato a Khvicha Kvaratskhelia. L'opera, che in Georgia è diventata ormai un best seller, sarà pubblicata in Italia a partire dal 15 dicembre.

Oltre che del calciatore del Napoli, il volume racconterà agli italiani degli antenati dell'attaccante, del villaggio natìo, Nakifu, della bellissima natura di questo Paese, dei suoi angoli imperdibili e della gente meravigliosa che ancora oggi mantiene con il calcio un rapporto speciale. Gli autori della prefazione del libro sono Diego Armando Maradona Junior ed Aka Morchiladze.

"È stato molto emozionante leggere di mio padre, Diego Armando Maradona, tanto amato dal popolo georgiano e che pure è stato in Georgia. Sono sicuro che oggi sarebbe molto orgoglioso di Khvicha e del suo Napoli. Avrebbe molto apprezzato che nel finale di questo libro, Khvicha sia descritto dalla gente comune, quella del mercato di Nakifu, il suo paese natale che lo ricorda con grande amore e con la gioia che forse solo il calcio può dare", è il commento di Diego Maradona Jr sul libro di Giorgi Kekelidze.