Napoli, le ultime da Castel Volturno: ancora terapie e palestra per Kvaratskhelia

Ultime notizie su Khvicha Kvaratskhelia a due giorni dal match di campionato contro l'Udinese. L'attaccante georgiano, nella seduta del giovedì, ha svolto terapie e palestra.

La speranza è sempre quella di un recupero in extremis in vista della sfida di sabato, almeno per la panchina.

Terapie e palestra anche per Sirigu, mentre Rrahmani ha svolto terapie, palestra e allenamento personalizzato in campo.