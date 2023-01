Napoli, Kvaratskhelia 'corre' verso la Roma: le ultime da Castel Volturno

Dopo la doppia assenza contro la Cremonese in Coppa Italia ed in campionato contro la Salernitana, Khvicha Kvaratskhelia guarda al big match contro la Roma, in programma domenica sera allo stadio Maradona.

L'attaccante georgiano ha svolto la prima parte di seduta del martedì in palestra con la squadra e successivamente lavoro atletico individuale in campo.

Buone notizie anche da Juan Jesus, che ha invece svolto l'intera seduta con il gruppo.