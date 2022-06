Kvaratskhelia pronto per il Napoli: non giocherà i preliminari di Champions con la Dinamo Batumi

Khvicha Kvaratskhelia è pronto per il Napoli. L'esterno d'attacco non è stato convocato dalla Dinamo Batumi per l'ultimo match di campionato contro la Torpedo Kutaisi, vinto per 4-0.

Secondo informazioni riferite dalla Russia da Sport-Express, il club georgiano avrebbe ricevuto una lettera dal Napoli. Il 21enne non giocherà neanche i preliminari di Champions League contro lo Slovan Bratislava, in programma il 6 e 13 luglio, come inizialmente sperava la Dinamo.

Presto, dunque, Kvaratskhelia volerà in Italia e si aggregherà al club azzurro per iniziare la preparazione estiva in vista della prossima stagione.