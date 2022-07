DIMARO - Kvaratskhelia si presenta: "Mi ispiro a CR7. Mai visto una città bella come Napoli"

"E' un grande stimolo per me giocare in una grande squadra come il Napoli, che gioca un bel calcio. Non sono qui per sostituire Insigne che è un grande calciatore, sono qui per fare il massimo. Quando ho ricevuto l'offerta del Napoli non ci ho pensato neanche e ho accettato subito". Così Khvicha Kvaratskhelia si è presentato ufficialmente a Dimaro come nuovo calciatore del Napoli.

Il neo acquisto azzurro ha parlato delle sue impressioni in questa prima settimana di ritiro: "Mi è piaciuto molto questo inizio di ritiro e questi primi giorni con la squadra. Ogni giorno sto apprendendo qualcosa di nuovo e mi piace il clima amichevole che ho trovato in questo gruppo. Ho conosciuto mister Spalletti prima di venire a Napoli. E' una persona fantastica, ho già imparato tanto da lui e spero di imparare molto ancora in futuro".

"Mi ispiro a Cr7"

"A quale calciatore mi ispiro? Cristiano Ronaldo. Mi piace giocare da attaccante sinistro. Ho già cominciato a studiare italiano, spero di imparare presto a parlare bene. Parlo anche un po' di inglese. Spero di imparare velocemente, per capire ancora meglio i dettagli tecnici di quello che mi viene chiesto. Come ogni calciatore voglio crescere e migliorare. Punizione e calci di rigore? Sì, so calciarli. Quanti gol posso segnare? Non lo so, cercherò di fare il massimo. Mi dispiace che siano andati via alcuni grandi calciatori, ma ce ne sono altri molto forti".

"Non ho mai visto una città bella come Napoli"

"Guerra in Russia? Non voglio parlare di politica. Avevo i miei motivi per lasciare la Russia. Questa in Italia è una grande esperienza per me ed è una cosa importante anche per la Georgia, il mio paese. Non ho mai visto una città bella come Napoli. Me ne sono accorto subito quando sono arrivato. Mi hanno detto anche che c'è un tifo molto caloroso".