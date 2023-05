Le lacrime di Kvaratskhelia negli spogliatoi (VIDEO)

Si è fermato in un angolo ed è scoppiato a piangere. Così ha commosso tutti Khvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano protagonista assoluto del terzo scudetto del Napoli. Il video è stato postato dalla Lega Serie A sulla propria pagina Instagram per celebrare la vittoria degli azzurri.

Nelle immagini si vede Kvara con la bandiera della Georgia sulle spalle che scoppia in lacrime. A consolarlo arriva Meret che poi lo stringe in un forte abbraccio. Un'immagine bellissima che racchiude tutti i sacrifici che i campioni azzurri hanno fatto per arrivare a questo traguardo e ancora di più quelli di un ragazzo scappato dalla guerra per continuare a giocare a calcio.