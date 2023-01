Salernitana-Napoli perde un grande protagonista: Kvaratskhelia non ci sarà

Salernitana-Napoli perde uno dei protagonisti più attesi. Khvicha Kvaratskhelia non sarà in campo sabato pomeriggio all'Arechi per il derby campano.

Ad annunciarlo è stato il tecnico azzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa. L'attaccante georgiano, dunque, non figurerà nell'elenco dei convocati per la sfida contro i granata.

"Kvaratskhelia non partirà per la trasferta di Salerno. Non ha la febbre, ma il medico gli ha dato dei farmaci per i sintomi", ha spiegato l'allenatore a Castel Volturno.

L'attaccante era rimasto a casa a scopo precauzionale già giovedì, non prendendo parte alla seduta di allenamento. Per la sua sostituzione sarà ballottaggio tra Elmas e Raspadori, con il macedone che parte favorito sul nazionale italiano.