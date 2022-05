Kvaratskhelia, in Georgia c'è già chi va in giro con la maglia del Napoli con il suo nome

Khvicha Kvaratskhelia, primo acquisto del Napoli per la stagione 2022-2023, non ha ancora giocato un minuto con il club partenopeo eppure in Georgia c'è già chi va in giro con la sua maglia.

Il profilo Twitter "Georgian Footy" ha postato, infatti, una curiosa foto in cui si vede un giovane tifoso georgiano indossare in strada la maglia del Napoli numero 23 con il nome di Kvaratskhelia sulle spalle.