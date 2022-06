Kvaratskhelia, la rivelazione: "Poteva diventare un giocatore della Juventus"

L'ex dg della Juventus avrebbe voluto portare Khvicha Kvaratskhelia in bianconero. Questa la rivelazione che arriva nelle ultime ore dalla Georgia.

A raccontare il retroscena è il giornalista sportivo locale Lasha Kokiashvili, che su Twitter ha riportato le dichiarazioni dell'agente del neo acquisto del Napoli: "Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma l'accordo è fallito dopo la partenza di Paratici. Se Fabio non fosse andato via, oggi Khvicha sarebbe stato un giocatore della Juve. Abbiamo avuto contatti anche con il ds del Milan Massara, ma da loro non è arrivata nessuna proposta. Quando Paratici è passato dalla Juve al Tottenham voleva prendere in prestito Khvicha, ma non eravamo d'accordo. C'è stato un serio interesse ed un'offerta solo dal Napoli e poi abbiamo firmato il contratto con loro".

Mamuka Jugheli, l'agente dell'esterno d'attacco azzurro, già in un'intervista dell'agosto 2021 riportata in Italia da NapoliToday, aveva raccontato dell'interesse del Napoli e della Juventus per il suo assistito, oltre che di quello di altri club italiani.