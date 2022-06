Kvaratskhelia: "Dopo aver parlato con Spalletti ho scelto il Napoli. So di non poter avere la 10" | VIDEO

Il neo-acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista al canale Youtube di Nobel Arustamyan.

Nel corso della chiacchierata, l'esterno d'attacco georgiano ha parlato anche della sua nuova avventura in azzurro: "Ho scelto il Napoli dopo aver parlato con Spalletti. Il numero di maglia? Non so se indosserò il 18 o il 77. So che non posso prendere la 10 perchè è di Maradona".