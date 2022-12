Kvaratskhelia: "Lavoro molto per diventare ancora più imprevedibile in campo" | VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista a Dazn che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 28 dicembre.

"Tutto ciò che studieranno e analizzeranno di me, non gli potrà mai essere utile. Lavoro molto su me stesso. Cerco e provo sempre nuove giocate e soluzioni per diventare ancora più imprevedibile", dice l'attaccante del Napoli in un estratto pubblicato da Dazn sui social.