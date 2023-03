Kvaratskhelia, l'agente: "A Khvicha piace tutto di Napoli. Kvernadze in azzurro? Ha tanto da dimostrare" | VIDEO

"Giuntoli mi ha detto di non avere fretta. Nemmeno noi ne abbiamo. A Khvicha piace tutto di Napoli. Se decidiamo qualcosa, Giuntoli sarà il primo a saperlo". Così Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato del futuro del suo assistito e del possibile rinnovo con gli azzurri, nel corso di una lunga intervista rilasciata al canale Youtube georgiano "Geo Team".

L'incontro con Giuntoli

" E' stata una conversazione amichevole. Mi ha chiesto di altri potenziali calciatori georgiani ed era interessato al calcio del nostro paese. Azarov? E' un giocatore del livello del campionato italiano, lo porterei nelle squadre di alto livello di ogni paese".

Il futuro

"Khivhca gioca a calcio, io e il padre lavoriamo su altre cose. Non sono un profeta, ma dico che Kvaratskhelia non giocherà mai in un'altra squadra italiana. Ho parlato con lui e mi ha detto che non andrà in un'altra squadra italiana al di fuori del Napoli. Futuro al Real Madrid? Io e il padre siamo tifosi del Barcellona, Khvicha ama il Real Madrid. E' un giocatore di quel livello, può giocare ovunque".

Il furto in casa

"Il furto in casa? Napoli non è una città pericolosa. Ci vado spesso, i suoi genitori ci vanno spesso e non hanno avuto alcun disagio. Hanno preso la macchina di Khvicha e si sono fermati. Forse erano tifosi. Va tutto bene a Napoli, è una città che mi piace molto".

L'Europeo under 21

"Khvicha all'Europeo under 21? Il Napoli non lo fermerà, ma dovremmo chiedere a Khvicha stesso. E' un essere umano, non un robot".

Kvernadze

Jugeli ha tra i suoi assistiti anche Giorgi Kvernadze, attaccante della Dinamo Batumi, accostato al Napoli di recente: "Kvernadze al Napoli? Puro giornalismo. Il Napoli è una delle squadre più grandi, che sta per diventare campione d'Italia. Se dimostra, il prossimo passo sarà la nazionale georgiana e solo dopo questo lo aspetteranno squadre del livello del Napoli. Può venire a Napoli e vedere giocare gli azzurri. Prima del Napoli ha bisogno di giocare nella Dinamo Batumi, poi in nazionale, in modo che possa distinguersi lì e il Napoli possa prenderlo. Oggi due squadre italiane sono interessate a Kvernadze: Frosinone ed Hellas Verona. Tutto il resto è nelle mani di Kvernadze".