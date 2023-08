Napoli, problemi per Kvaratskhelia: l'attaccante salta l'esordio in campionato a Frosinone

Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per il ritorno a pieno regime in gruppo di Anguissa che per Rudi Garcia arriva una brutta tegola in vista dell'esordio in campionato contro il Frosinone.

Khvicha Kvaratskhelia, infatti, non prenderà parte alla trasferta in Ciociaria. L'attaccante georgiano ha accusato un affaticamento e, nella seduta di allenamento mattutina del venerdì, ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.

Delle condizioni di 'Kvara' ha parlato anche Rudi Garcia in conferenza stampa: "Per Khvicha è solo una questione di prudenza. Ha avuto un trauma in un'amichevole, ha saltato un po' di allenamenti e di gare. Ha giocato 70 minuti l'ultima gara, però da questa partita sente un 'discomfort' come ha detto lui in inglese, anche se dalla risonanza fatta ieri è emerso che è tutto normale. Quindi è meglio non rischiare, lo riavremo dall'inizio della prossima settimana quando riprenderemo gli allenamenti".

Contro i laziali mancherà anche il lungodegente Gaetano, che ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo.

