Napoli, problemi anche per Kvaratskhelia: fasciatura alla gamba per il georgiano

Non è stato un inizio fortunatissimo di preparazione estiva per il Napoli. Dopo l'infortunio di Mario Rui e qualche piccolo contrattempo fisico per altri azzurri, al termine del match contro il Girona qualche pensiero lo ha dato Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, dopo la fine del match, si è sottoposto alle cure dei sanitari partenopei, toccandosi il ginocchio. L'attaccante ha lasciato poi il campo con una fasciatura alla gamba.