Napoli, dalle nazionali arrivano buone notizie per Walter Mazzarri

Arrivano buone notizie dalle nazionali per Walter Mazzarri. La prima riguarda Khvicha Kvaratskhelia. Dopo la panchina contro l'Empoli, l'attaccante azzurro ha siglato una doppietta in Georgia-Scozia, match valido per le qualificazioni a Euro 2024, terminato sul risultato di 2-2.

Grande gioia per Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Napoli è stato tra i protagonisti del successo della Slovacchia sull'Islanda per 4-2. La vittoria ha regalato alla nazionale allenata dall'ex azzurro Francesco Calzona la certezza di partecipare agli Europei 2024.

Bella soddisfazione anche per Mati Olivera. Il terzino partenopeo ha disputato l'intero incontro, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, vinto per 2-0 dall'Uruguay sull'Argentina campione del Mondo.