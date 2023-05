France Football, Kvaratskhelia tra i possibili candidati al Pallone d'Oro

Non sarà certo nella posizione di esserne il vincitore, ma anche una semplice candidatura è un onore enorme. Khvicha Kvaratskhelia potrebbe trovare spazio tra i pretendenti al Pallone d'Oro.

È il numero di maggio di France Football che indica il campione georgiano del Napoli, grandissimo protagonista della cavalcata Scudetto, tra i papabili.

"È possibile che Khvicha sia tra i nominati quest’anno, anche se non è in cima alla classifica perché è la sua prima stagione in Italia - scrive la rivista francese - Sogna di vincere il Pallone d’oro? Sicuramente pensa di essere un giorno il migliore di tutti".

È stata proprio France Football a istituire il premio nel 1956.

Intanto l'attaccante azzurro è sempre più una star. Nel suo paese è comparsa una Coca-Cola col suo volto. Si tratta di una partnership tra il noto marchio e la Federcalcio georgiana in vista dell’Europeo Under 21, che vedrà la Georgia tra i paesi ospitanti.